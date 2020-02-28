В Орле «Единая Россия» объявила о начале праймериз

Партия открыто выберет кандидатов в горсовет

Президиум орловского политсовета «Единой России» объявил о начале праймериз по выбору претендентов в кандидаты в горсовет. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Единороссы – единственные, кто определяет кандидатов в депутаты «не кулуарно» и «не в кабинетах», а открыто, подчеркнул секретарь орловского отделения партии, спикер облсовета Леонид Музалевский.

«Мы обязаны обеспечить равные условия для всех кандидатов, вне зависимости от должностей и званий. Наш кандидат должен быть готов побеждать любого оппонента в честной конкурентной борьбе», — сказал он.

Выдвижение кандидатов будет происходить с 1 марта по 5 мая. До 30 мая продлится агитационный период, параллельно которому – с 5 апреля по 20 мая – пройдут дебаты между кандидатами. Само предварительное голосование намечено на 31 мая.

ИА «Орелград»