В Орле не нашлось противников реконструкции горпарка

Областные власти завершили прием предложений от неравнодушных граждан.

Как уже рассказывал «Орелград», в январе 2020 года группа из трех экспертов выдала положительное заключение на проект реставрации городского парка культуры и отдыха в Орле. Он был разработан компанией «Строй-Эксперт» и предусматривает комплексное благоустройство территории парка и прилегающей к нему территории в один этап.

Впрочем, официальное название того, что планируется сделать, звучит так: «проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городской парк», 1823 г.»

Как того требует закон, областные чиновники опубликовали на портале правительства акт о результатах проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и организовали его общественное обсуждение. Согласно официальным данным, предложения принимались с 29 января по 18 февраля сего года. Судя по сводке областной администраций, за это время не поступило ни одного предложения.

Примечательно, что в графе «Позиция органа охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации – Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области», стоит прочерк. Словом, эксперты решили, что проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, никто с этим мнением не поспорил, а чиновники как бы воздержались.

Напомним, что проектом предусмотрено благоустройство аллей и восстановление исторической пешеходно-тропиночной сети, озеленение с устройством партерных газонов и посадкой деревьев, замена асфальтового покрытия на плиточное, устройство навигационного оборудования и информационных знаков, модернизация освещения вдоль улицы Горького, установка скамеек, урн, фонарей и другое.

Согласно исторической справке инициатором закладки городского сада, который позже превратился в парк, был гражданский губернатор Николай Шредер. В 1823 году на небольшом расстоянии от сада было построено здание «Дворянского собрания» — сегодня это драматический театр имени Тургенева.

Парком культуры и отдыха сад стал только в 1951 году. Тогда же в нем появились аттракционы, а в конце 1950-х был построен открытый театр на 900 мест. В 1971 году слева от входа в парк был установлен обелиск с надписью «Слава труду», а рядом с ним галерея передовиков производства города и области.

ИА «Орелград»