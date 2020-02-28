В Орле водитель маршрутки высадил ребенка

У школьника не сработала карта для оплаты проезда.

Сообщение об инциденте опубликовал один из пабликов Орла. «26 февраля водитель 48-й маршрутки, автомобильный номер 785 , высадил в вечернее время ребенка. Причина — якобы не проходит оплата по карте. Ребенок в слезах стоял один вечером на остановке «Локомотивное депо».

Очевидцы сообщают, что следующий автобус пришел через 20 минут, и в нем «оплата чудесным образом прошла».

Пользователи Сети оставляют возмущенные комментарии. Многие удивляются, что никто из пассажиров первой маршрутки не заплатил за ребенка. Но большинство гневно высказывают в адрес водителя. «Неужели у тебя сердца нет», — это, пожалуй, самый мягкий комментарий.

ИА «Орелград»