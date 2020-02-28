В Орловской области изменят закон о капремонте

Проект внесения поправок облсовет рассмотрит в первом чтении.

В основную повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета народных депутатов включен вопрос о внесении изменений в статью 15 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Проект внесен парламентским комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Из пояснительной записки к нему следует, что норма разработана в соответствии с новыми требованиями Жилищного кодекса РФ, вступившими в силу в декабре 2019 года. Региональное законодательство пока им не соответствует.

Суть поправок заключается в следующем: новая редакция закона обяжет регионального оператора включать в состав комиссии при приемке работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов представителей органов местного самоуправления.

При этом в работе комиссий также смогут работать представители органов исполнительной власти Орловской области, то есть областной администрации. Впрочем, закон разрешит принимать работы и без их участия. Считается, что обязательное включение в состав комиссий чиновников муниципального уровня дисциплинирует подрядчиков и сделает контроль за выполнением ремонтных работ жестче.

В проекте отмечено, что его принятие не потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета. Рассмотреть его пока планируется в первом чтении. Если закон будет принят, то он вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

ИА «Орелград»