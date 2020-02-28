В орловском кафе подавали котлеты из «вечного» мяса

28.2.2020 | 7:30 Новости, Общество

В Ливнах при проверке кафе выявили массу нарушений.

 

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», внеплановую выездную проверку в местном кафе провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Выявленных ими нарушений хватило для возбуждения административного дела, которое было рассмотрено судом.

Последний принял решение о приостановлении эксплуатации производственного цеха этого предприятия общепита на 90 суток. Причем если нарушения не будут устранены, срок приостановки работы может быть продлен.

Список претензий оказался довольно внушительным. Сообщается, например, что на момент проверки в холодильнике цеха находился фарш для котлет, «на упаковке которого отсутствовал маркировочный ярлык с указанием даты и времени производства данного мясного полуфабриката».

Поскольку срок годности такого продукта определить невозможно, он был признан угрозой для жизни и здоровья посетителей. Также было установлено, что ряд работников кафе в установленном порядке не прошли медицинский осмотр.

«Нарезка хлеба производится в моечной столовой и кухонной посуды, которая одновременно используется как прачечная для стирки скатертей и санитарной одежды персонала кафе», — пишет «УЕ».

Кроме того, проверяющие остались недовольны качеством мойки ножей и технологией приготовления различных блюд. Например, салат из капусты они нашли «в емкости на столе с маркировкой «рыба».

ИА «Орелград»

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