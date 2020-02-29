Орловских школьников будут кормить по новым правилам

Власти Ливен определились с мерами соцподдержки.

Как сообщили в администрации Ливен, на заседании горсовета народных депутатов был одобрен проект решения «об установлении мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций». Его на суд парламентариев представил начальник управления общего образования Юрий Преображенский.

По его словам, за счет средств бюджета города будет оплачиваться ровно половина стоимости горячего питания. Однако мера социальной поддержки будет предоставлена не всем школьникам. Ее получат все ученики 1-4 классов, а также ученики 5-11 классов, а именно дети из многодетных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций определяет администрация города Ливны, — подчеркнули в мэрии. — Новые правила вступят в силу с 15 марта 2020 года».

ИА «Орелград»