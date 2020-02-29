Под Орлом оставшийся без присмотра рецидивист убил человека

Ранее судимый гражданин лишил жизни своего приятеля.

В Кромском районе будут судить местного жителя, обвиненного в смертельном избиении человека. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

Согласно ему, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего приятеля. От полученных травм тот скончался. В ходе расследования выяснилось, что трагедии можно было избежать. Дело в том, что обвиняемый ранее отбывал срок в колонии строгого режима, поскольку был осужден за кражу и получил почти 5 лет заключения.

Кроме того, суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 11 месяцев. Оно начало действовать после освобождения мужчины из колонии. Тот должен был стать на учет, приходить на регистрацию и исполнять другие обязательства.

Однако он «злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы и совершил новое преступление». Недоглядели и правоохранители. Как пояснили в прокуратуре региона, в адрес начальника ОМВД России по Кромскому району и начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области были внесены прокурорские представления.

После этого участкового, который должен был приглядывать за бывшим заключенным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Но жизнь погибшего человека это уже не вернет.

Что касается обвиняемого, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»