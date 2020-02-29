В Орле бедных попарят за бюджетный счет

Власти города нашли подрядчика на оказание банных услуг.

Городские власти подвели итоги торгов, объявленных в середине февраля. Они искали подрядчика на оказание банных услуг малоимущим гражданам Орла. Электронный аукцион провело городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

Начальная цена контракта составила всего лишь 60 тысяч рублей. По итогам торгов она не изменилась, так как на участие ожидаемо была подана только одна заявка. Ее автором, естественно, стало муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное хозяйство».

По условиям контракта, который власти заключат с единственным участником закупки, указанных выше 60 тысяч бюджетных рублей должно хватить до конца 2020 года — на 800 помывок, причем стоимость одной помывки является фиксированной. В цену контракта включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Добавим, что 800 помывок – это не 800 человек. В контракте указано, что услуга предоставляется для 50 малоимущих граждан города Орла, которых будут парить два раза в месяц на протяжении 8 месяцев. Кстати, в праздничные дни парить малоимущих за бюджетный счет не будут, только в будни.

«Одна услуга кратна одной помывке одного человека, — оговорено в контракте. — Помывка осуществляется в течение 1 часа в общем отделении бани».

ИА «Орелград»