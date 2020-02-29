В Орле уволили машиниста, уснувшего в кабине тепловоза

Суд признал увольнение машиниста законным и обоснованным.

Как сообщила пресс-служба суда Железнодорожного района города Орла, иск подал местный житель, который просил обязать своего бывшего работодателя восстановить его на работе. Истец пояснил, что еще недавно трудился в должности машиниста «Эксплуатационного локомотивного депо «Орел-Сортировочный».

Его уволили за нарушение требований охраны труда. Свое увольнение он посчитал незаконным и потребовал не только восстановления на работе, но и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда.

Истец указал на свой большой стаж. В орловском депо он проработал с 2002 по 2019 годы. Однако суд отказал ему в удовлетворении требований. Было установлено, что машинист заснул на рабочем месте — в кабине тепловоза с работающей дизель-генераторной установкой, при проведении маневровых работ.

«Пути, на которых находился локомотив под управлением истца, относятся к путям общего пользования на станции Софрино, — сообщает суд. – Истец во время сна не мог слышать звуковые сигналы и следить за людьми, которые находились на железнодорожных путях, тем самым создавал реальную угрозу наступления тяжких последствий. Данный факт был зафиксирован актом внезапной проверки на железнодорожной станции Софрино».

Также суд пришел к выводу, что сон машиниста мог привести к аварии со сходом локомотива с путей и всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, оказалось, что «истец сознательно пошел на это нарушение», так как «им был отключен прибор безопасности, который осуществляет контроль бодрствования машиниста».

«Процедура увольнения, установленная Трудовым кодексом Российской Федерации, ответчиком соблюдена, дисциплинарное взыскание соответствует тяжести совершенного проступка», — резюмировали в суде Железнодорожного района.

Впрочем, решение еще может быть обжаловано.

ИА «Орелград»