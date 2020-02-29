В орловской школе установят противодиверсионную калитку

С требованием обезопасить школу выступила прокуратура.

Как сообщили в Верховском районном суде, удовлетворены исковые требования прокурора к администрации Верховского района и руководству средней общеобразовательной школы №1. Ответчиков обязали «произвести ограждение территории образовательного учреждения».

Подаче иска предшествовала прокурорская проверка. Она показала, что забор по периметру имеется, однако он частично разрушен и не отвечает требованиям законодательства. Все «огрехи» были запротоколированы. Обследование территории было проведено специально созданной комиссией, в состав которой вошли не только чиновники, но и начальники местных отделов ГИБДД и по делам несовершеннолетних.

Комиссия пришла к выводу, что забор и ворота, которыми ограждена школьная территория, лишь частично пригодны для использования. Чтобы забор вписался в нормы закона, требуется установить калитку, заменить ворота и другое. Как пояснили в суде, «отсутствие целостного ограждения в учреждении, являющимся объектом с массовым пребыванием людей, не соответствует требованиям комплексной безопасности лиц, пребывающих в нем».

Согласно закону, при таком положении дел «не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, ответственность за соблюдение которой лежит на образовательном учреждении и органе местного самоуправления».

Решение суда в законную силу еще не вступило, чиновники имеют право оспорить его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»