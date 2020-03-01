Орловский парламентарий пожаловался на недостаточную пенсию

За получением пенсионной надбавки он обратился в суд.

Подробности процесса сообщает Болховский районный суд, который рассмотрел дело «о взыскании недополученной доплаты к страховой пенсии». Его подал бывший глава Багриновского сельского поселения, который одновременно являлся председателем местного сельсовета народных депутатов. Ответчиком по его иску стала администрация.

Экс-чиновник и экс-парламентарий заявил, что с марта 2018 года является получателем страховой пенсии по старости. В сентябре 2018 года решением местных властей ему была установлена доплата к страховой пенсии в размере 1500 рублей — как «лицу, замещавшему выборную муниципальную должность». Однако с 1 июня 2019 года она была отменена. Истец расценил это как нарушение его права на пенсионное обеспечение.

Суд установил, что размер и порядок денежной выплаты были утверждены решениями сельсовета, а поводом для этого послужило решение администрации сельского поселения. То есть, выплаты должны были осуществляться из муниципального бюджета с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Однако суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку решение об отмене выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии «истцом в установленном законом порядке не обжаловалось». Впрочем, истец имеет право обратиться в Орловский областной суд, так что точка в этом споре еще не поставлена.

ИА «Орелград»