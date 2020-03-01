Ветеринары объяснили, почему они не хотят работать в Орловской области

Региональные специалисты пожаловались на низкие зарплаты.

Как сообщили в Орловском облсовете народных депутатов, парламентарии совместно со специалистами профильных ведомств в рамках «круглого стола» обсудили проблемы областной ветеринарии. В принципе, они давно известны. Материальная база государственной службы ветшает. Зарплаты сотрудников не дотягивают до достойного уровня, что, по сути, создает коррупционные риски.

Еще об одной скрытой проблеме депутатам рассказала начальник Ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории Любовь Камардина. По ее словам, районные учреждения ветеринарии столкнулись с кадровым дефицитом.

«Руководитель отметила, что на протяжении трех лет с момента начала профессиональной деятельности работник числится как стажер, и лишь потом получает статус «специалист», — сообщили в пресс-службе облсовета. — Однако, набравшись опыта, такие специалисты переезжают в крупные регионы, где оплата труда значительно выше. Финансовые средства, которые зарабатывает лаборатория, расходуются в основном на развитие и поддержание статуса».

По словам начальника областного управления ветеринарии Алексея Максимовского, общая численность сотрудников государственной ветеринарной службы региона составляет 625 человек, из них на бюджетной основе работают 405 человек.

Он также рассказал, что в 2019 году была проведена реорганизация. В настоящий момент помимо управления ветеринарии государственная служба представлена 23 подведомственными учреждениями и ветсанутильзаводом «Орловский».

ИА «Орелград»