Храм под Орлом рассорил прихожан и фермеров

Публичные слушания закончились скандалом.

Строительство храма «Спорительница хлебов» в Орловском районе вызвало скандал. Религиозное сооружение возвели на землях сельхозназначения. А публичные слушания, на которых селяне должны были согласиться на перевод своих паев в категорию земель под жилое строительство, не привели ни к чему. Кроме взаимных обвинений и выхода проблемы на федеральный уровень.

Газета «Новые известия» опубликовала статью «И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей». Издание рассказывает о предыстории события: фермеры Чуряевы зимой прошлого года обнаружили, что в поле, принадлежащем им «на паях», на месте, где они собирались организовать хранилище, под которое уже взяли кредит, кто-то развернул строительство.

В короткие сроки здесь вырос храм. Все это время фермеры и их пайщики-соседи ходят по инстанциям, пытаясь понять, как на землях сельхозназначения, где возведение недвижимости запрещено, появился религиозный объект. И как на «их» земле кому-то выделили спорный участок. Внятных ответов от чиновников и надзорных ведомств они пока не получили. В Арбитраже прошло уже несколько заседаний, очередное назначено на 6 марта.

На спорный участок суд сразу же наложил запрет на совершение каких-либо действий. Что не помешало администрации Орловского района 27 февраля провести публичные слушания о переводе этого нареза в категорию, позволяющую строить тут что угодно.

Как отметила корреспондент «Орловских новостей», слушания не окончились голосованием. Собравшиеся спорили и обвиняли друг друга: фермеры оказались лицом к лицу с теми, кто выступает за строительство храма. Причем среди вторых нашлись люди, которые не живут в данной местности.

Реакция властей на происходящее непонятна. Так, «Новые известия» пишут, что вместо ответа на конкретные вопросы глава района Юрий Парахин прислал редакции выписку из Росеестра, «где просто перечислены кадастровые номера земельных участков в его районе». А губернатор Андрей Клычков, запрос которому журналисты отправили полгода назад, до сих пор молчит.

ИА «Орелград»