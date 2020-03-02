В Орле осудили рецидивиста, который зарезал мужчину в подъезде

2.3.2020 | 10:36 Новости, Общество

Обвиняемый пытался оправдаться, но суд не поверил.

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда  Орла: ранее судимый  Николай Александров признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Его посадят на 12 лет в колонию особого режима.

— Установлено, что Александров в ходе конфликта в подъезде многоквартирного дома нанес Т. два ножевых ранения, в результате полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, — рассказали в прокуратуре.

Александров и его адвокат обжаловали приговор райсуда, но Орловский областной суд оставил вердикт без изменения.

ИА «Орелград»

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