В Орле осудили рецидивиста, который зарезал мужчину в подъезде

Обвиняемый пытался оправдаться, но суд не поверил.

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Орла: ранее судимый Николай Александров признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Его посадят на 12 лет в колонию особого режима.

— Установлено, что Александров в ходе конфликта в подъезде многоквартирного дома нанес Т. два ножевых ранения, в результате полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, — рассказали в прокуратуре.

Александров и его адвокат обжаловали приговор райсуда, но Орловский областной суд оставил вердикт без изменения.

ИА «Орелград»