В Орле проводили зиму

Масленичные мероприятия прошли с размахом.

1 марта в областном центре состоялись традиционные массовые народные гуляния «Широкая Масленица». На центральной площади Орла развернулась праздничная концертная программа «Душа ты моя — Масленица!».

Здесь же состоялось награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица». Этот конкурс проводится уже четвертый год и на этот раз собрал более 60 участников. Их оценивали в разных категориях. Так, среди дошколят лучшую куклу сделала Виктория Харитонова из детсада №21. В категории «Начальная школа» победил Даниил Городенский (школа №24), среди учеников средней школы лучшими стали Роман Терехов и Галина Носкова (школа №51). А среди творческих коллективов города победила детская школа искусств им. Кабалевского.

Традиционные народные гуляния и театрализованные представления также прошли в городском парке. Праздничные площадки работали на площади перед МАУК КДЦ «Металлург», в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии, на площадке перед МБУК «Орловский городской центр культуры».

Орловцев и гостей города поздравили и представители власти. «Дорогие орловцы и гости нашего города! Примите самые искренние и теплые поздравления с щедрой, широкой Масленицей! Пусть она принесет в каждый дом согласие, любовь и доброту. Пусть все ваши благие дела и начинания будут успешны, а заветные мечты воплотятся в жизнь!», — пожелал собравшимся Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета.

ИА «Орелград»