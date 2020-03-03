Энергетики по-прежнему требуют снести «Линию» в Орле

Дело возвращено в орловский арбитраж на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Орловской области пересмотрит дело о сносе гипермаркета «Линия» на Карачевском шоссе в Орле. Соответствующее решение приняла Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, сообщил «Коммерсант». Причины возврата дела в судебной документации не раскрываются.

С иском о сносе «Линии» в орловский арбитраж филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» обратился еще в мае 2016 года. В компании считают, что гипермаркет был построен в охранной зоне ЛЭП-110 кВ «Узловая — Западная — Советская» с нарушением расстояний «точки крайнего провода воздушной линии до объекта».

Гипермаркет начали строить в 2014 году. Уже тогда было ясно, что он «затрагивает» защитную зону. Ростехнадзор даже оштрафовал за это «Гринн» на 10 тыс.рублей. Согласовывать строительство энергетики отказывались. Что, впрочем, не помешало им подключить гипермаркет к своим сетям в 2015 году. А в 2016-м — подать иск в суд с требованием снести «Линию» на Карачевском шоссе.

В корпорации «Гринн» ссылаются на кадастровый паспорт участка, в котором не было информации об обременении в виде охранной зоны.

Как писал «Орелград», в декабре прошлого года Николай Грешилов продал корпорацию «Гринн» букмекерской компании, а в феврале этого года покинул пост ее директора. Грешилов заявил, что хочет заняться строительством различных объектов.

ИА «Орелград»