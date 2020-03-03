Клычков отучит орловских женщин от спиртного и сигарет

Губернатор сделал необычный «подарок» к 8 Марта.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «План мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин». Координационный совет по его реализации возглавила Ирина Гаврилина, руководитель областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. План состоит из нескольких десятков пунктов. Так, им предусмотрено увеличение охвата женщин и девочек профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, включая исследования в рамках расширенной программы онкологического скрининга.

Целый раздел посвящен здоровью. Так, один из пунктов предусматривает повышение мотивации женщин к ведению здорового образа жизни и сокращение среди женщин уровня алкоголизма и табакокурения. Кроме того, орловчанок всех возрастов будут вовлекать в занятия физической культурой и спортом. Предусмотрена профилактика преждевременного старения, старческой астении и других гериатрических синдромов у женщин.

Другой раздел посвящен профилактике и предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в отношении них. Он предусматривает формирование эффективных моделей профилактики насилия, повышение квалификации травматологов и хирургов, осуществляющих прием пострадавших от насилия в семье, внедрение новых технологий по предупреждению социального неблагополучия, создание кризисных центров и другое.

Впрочем, не все звучит так пугающе. Планом также предусмотрено улучшение экономического положения орловчанок и обеспечение роста их благосостояния. Сделать это попытаются за счет проведения информационно-пропагандистских мероприятий, «направленных на привлечение женщин к изучению математических и естественных наук» и «к работе в наукоемких профессиях и передовых технологических компаниях в рамках региональных ярмарок». Помимо прочего, в Орловской области займутся популяризацией женского предпринимательства и продвижением женских историй успеха.

Кроме того, предусмотрено «расширение масштабов и сфер применения гибких форм занятости, способствующих совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями».

ИА «Орелград»