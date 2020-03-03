Орловцы жалуются на перебои с телевидением

Черные экраны стали головной болью абонентов одного из кабельных операторов.

ОГТРК сообщает, что к ним обратились кабельного оператора «Антенна-сервис». Они жалуются на отсутствие вещания: «телевизор выключается и экран остается темным на час, а то и больше. Ситуация повторяется регулярно».

Корреспондент ОГТРК обратилась в офис компании. Но технический директор отказался давать комментарии. На сайте кабельного оператора указана причина отключений – «солнечная активность». Продолжится она, согласно прогнозам их специалистов, и в марте.

В Орле шесть кабельных операторов, и на остальных пока эта активность не подействовала. По информации метеорологических сайтов, магнитосфера в феврале и марте спокойная. В центре коммутации в последнее время никаких сбоев не фиксировалось, — отмечает СМИ.

Как пояснил Павел Величко, главный инженер филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ», сигнал — одинаковый для всех операторов. При возникновении аварийных ситуаций дежурная смена кабельных сетей связывается с РТРС и работа восстанавливается.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ» посоветовал всем телезрителям, «в первую очередь, проверить возможность приема эфирного цифрового телевизионного сигнала».

— Можно приобрести приставку, установить и смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве со стереозвуком с региональными новостями на каналах «Россия» и «Россия-24» и на канале ОТР, — сказал Шишкин.

ИА Орелград