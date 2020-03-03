Орловские чиновники назвали новую дату сноса «карточного домика»

Он стоит уже третий год.

Сегодня на еженедельной планерке в мэрии обсуждали снос аварийных домов. Как рассказал глава управления городского хозяйства Евгений Гришин, первым объектом в списке на снос значится дом №68 по Набережной Дубровинского, известный как «карточный домик». В администрации задались целью снести его до 1 мая.

Следующие в очереди на снос – шесть домов на улице Холодной. А расселенный дом по улице Калинина должны огородить, чтобы и он не стал местом проживания бомжей, как это происходит с другими аварийными домами в Орле.

Напомним, «карточный домик» обрушился в августе 2017 года. Чиновники неоднократно обещали его снести. Процесс затянулся из-за суда с одним из собственников квартиры.

ИА «Орелград»