Орловские чиновники назвали новую дату сноса «карточного домика»

3.3.2020 | 14:58 Новости, Общество

Он стоит уже третий год.

Сегодня на еженедельной планерке в мэрии обсуждали снос аварийных домов. Как рассказал глава управления городского хозяйства Евгений Гришин, первым объектом в списке на снос значится дом №68 по Набережной Дубровинского, известный как «карточный домик». В администрации задались целью снести его до 1 мая.

Следующие в очереди на снос – шесть домов на улице  Холодной. А расселенный дом по улице Калинина должны огородить, чтобы и он не стал местом проживания бомжей, как это происходит с другими аварийными домами в Орле.

Напомним, «карточный домик»  обрушился в августе 2017 года. Чиновники неоднократно обещали его снести. Процесс затянулся из-за суда с одним из собственников квартиры.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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