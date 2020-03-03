Прокуратура рассказала, как орловские чиновники «кошмарят бизнес»

В давлении на бизнес уличили областное управление ветеринарии.

Как сообщает прокуратура Орловской области, сразу два должностных лица регионального управления ветеринарии были уличены в нарушении Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Так, административное дело было заведено на главу этого ведомства Алексея Максимовского. Оно дошло до суда, который признал чиновника виновным и наказал штрафом в размере 3 тысячи рублей. Нарушение выразилось в том, что управление ветеринарии провело внеплановую выездную проверку в отношении Хотынецкого природного парка без согласования с прокурором.

«Отличилась» и инспектор управления Дарья Бажанова. Ее суд оштрафовал на 1 тысячу рублей, рассмотрев материалы Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Внимание работников надзорного ведомства привлекли две проверки, проведенные управлением ветеринарии.

«В реестр была внесена неполная информация: отсутствовали сведения о том, какие обязательные требования, установленные законодательством, подлежат проверке, не были указаны правовые основания проведения проверки», — пояснили в прокуратуре региона.

Оба раза неполные сведения были внесены вышеуказанным инспектором. Кстати, оба штрафа уже оплачены чиновниками.

ИА «Орелград»