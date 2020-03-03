Скандально уволенному главе орловского МФЦ нашли сменщика

К переходу Павла Калугина на новое место работы в МФЦ вдвое увеличили оклад руководителя.

Как сообщили сразу несколько орловских СМИ, новым директором бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) стал Павел Калугин.

Ранее он два года занимал пост и.о. руководителя департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Теперь на этой должности в правительстве будет работать замглавы администрации губернатора Вячеслав Ерохин. Он занимал этот пост при губернаторе Вадиме Потомском. Кто станет заместителем Вадима Соколова вместо Ерохина, пока не известно.

По информации «ОрелТаймс», возглавить МФЦ Калугину предложил губернатор Андрей Клычков. Издание отмечает, что аккурат перед этим «оклад директора МФЦ вдруг вдвое повысили».

Прежний директор МФЦ Игорь Азаров был уволен около месяца назад. Как писал «Орелград», Азаров лишился работы за 20 минут до конца рабочей недели. В правительстве увольнение директора объяснили проверкой Минэкономразвития. Мол, по ее итогам к орловскому МФЦ были замечания. Сам Азаров заявил, что замечаний к его работе «никогда не было». Когда пошли слухи о его возможном увольнении, Азаров пытался попасть на прием к губернатору Андрею Клычкову. Но не смог. И в итоге оказался буквально на улице: никакую должность взамен ему не предложили.

ИА «Орелград»