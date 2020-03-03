Стало известно, часто ли в Орле наказывают за курение на рабочем месте

В регионе подвели итоги надзора за соблюдением антитабачного закона.

В Орловской области в 2019 году за курение на рабочем месте к административной ответственности был привлечен 21 человек, а общая сумма наложенных на них штрафов составила 16 тысяч рублей. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора, которое отчиталось о своей работе в прошлом году.

По фактам курения сигарет на детских площадках к административной ответственности было привлечено 5 виновных, они оштрафованы на 10 тысяч рублей. Кроме того, в минувшем году в регионе было составлено 42 протокола за «неосуществление контроля руководителями хозяйствующих субъектов за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, было составлено 193 протокола. В 185 случаях виновные отделались предупреждениями, в 8 случаях был наложен штраф. В общей сложности нарушителей наказали на 81 тысячу рублей.

За реализацию сигарет без акцизных марок Российской Федерации к административной ответственности было привлечено 17 юридических и должностных лиц, они оштрафованы на 122 тысячи. В одном случае был установлен факт продажи сигарет несовершеннолетнему. За это продавца наказали штрафом в размере 4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»