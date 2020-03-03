В Орле открыли памятники героям Чеченской войны

Бюсты двум нашим землякам теперь стоят на бульваре Победы.

2 марта на бульваре Победы открыли бюсты Героев Российской Федерации Александра Рязанцева и Алексея Скворцова. Оба погибли при выполнении служебного долга на территории Чеченской Республики, напоминает пресс-служба облсовета.

Во время церемонии ведущие мероприятия напомнили собравшимся о подвиге бойцов. Александр Рязанцев служил в легендарной 6-й роте псковских десантников. 29 февраля 2000 года они встали на пути прорывающейся из Аргунского ущелья банды боевиков и приняли неравный бой – 90 против 2 500 человек. Рота сражалась, удерживая высоту, 20 часов. Бойцы 6-ой роты бились до последнего. Выжили только шестеро. В этом году легендарному подвигу псковских десантников исполнилось 20 лет.

Четырьмя годами ранее, в 1996 году, на территории Чеченской Республики погиб и прапорщик милиции Алексей Скворцов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, звание Героя Российской Федерации ему было присвоено посмертно.

— Сегодня мы открываем бюсты двум бойцам, нашим землякам, боровшимся за восстановление конституционности и правопорядка на территории Чеченской Республики. Они ценой своей жизни защитили мир и покой Российской Федерации, Орловской области от международного терроризма, стремившегося на просторы нашей страны, — сказал на открытии бюстов спикер облсовета Леонид Музалевский. — Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто в разное время защищал священное право народа жить и трудиться на своей земле, всем, кто ставил заслон на пути врага. Орловская земля гордится 179 Героями СССР, 10 Героями России. Низкий поклон родителям героев. Вечная память не вернувшимся с полей сражений! Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинский долг.

ИА «Орелград»