Ворожбита уволили из «Зеленой рощи»

Но в облправительстве об этом, кажется, не знают.

Экс-гендиректор регоператора по обращению с ТКО УК «Зеленая Роща» Александр Ворожбит покинул компанию. Об этом сообщает «ОрелТаймс» со ссылкой на гендиректора «Корпорации развития Орловской области» Михаила Панченко. По его словам, Ворожбит уволен из УК в конце февраля.

Кстати, «ОрелТаймс» сообщает, что судьбу скандального экс-главы «Зеленой рощи» журналисты ранее пытались узнать в пресс-службе облправительства. Но вместо ответа изданию «посоветовали обратиться к учредителю «Зеленой Рощи». Журналистов весьма удивил тот факт, что в правительстве региона оказались не в курсе кадровых перестановок в госкомпании, коей и является УК «Зеленая Роща»

Напомним, в январе совет директоров «Корпорации развития Орловской области» снял Александра Ворожбита с поста директора УК «Зеленая роща». Впоследствии «Корпорация» взяла на себя обязанность по управлению компанией — регоператором по обращению с отходами. Отставку Ворожбита связывали со скандалом по поводу его зарплаты, которая едва ли не превышала губернаторскую, а также с интересом к компании со стороны надзорных органов. Но в феврале на заседании профильного комитета облсовета вдруг выяснилось, что Александр Ворожбит по-прежнему работает в УК и занимает пост замдиректора по общим вопросам.

ИА «Орелград»