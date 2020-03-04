Андрея Клычкова снова записали в умеренные аутсайдеры

Вниз рейтинг главы региона тянут «дети войны» и мусорная реформа.

Агентство «ПолитБрокер» совместно с «Биржей губернаторов» опубликовали итоговый февральский рейтинг губернаторов. Глав всех 85 субъектов РФ разделили на несколько групп: «динамичный рост», «умеренный рост», «стабильно» и две группы аутсайдеров: «умеренное падение» и «динамичное падение».

Андрея Клычкова эксперты поместили в аутсайдеры, причем, как отмечается, «уже традиционно». Он оказался среди тех, кто продемонстрировал в феврале «умеренное падение».

Эксперт агентства политических исследований отмечает, что одной из причин падения рейтинга орловского губернатора «стало решение об увеличении выплат «детям войны» к юбилею Победы с 500 рублей до 5 тысяч. Но, как оказалось, щедрого подарка удостоятся не все представители этой категории орловцев, а лишь 3200 человек из 51 тысячи — только те, кто больше не получает никаких социальных выплат».

Это решение вызвало серьезное недовольство среди всех фракций облсовета, отмечает эксперт. Поддержали своего однопартийца лишь представители КПРФ. Возмущены и сами «дети войны». По их мнению, здесь должен действовать принцип «или всем, или никому».

Тянут губернатора вниз по рейтингу и февральские проблемы регоператора по обращению с ТКО «Зеленая роща», который погряз в долгах перед мусоросортировочными комплексами, поставив их на грань приостановки работы.

Еще одно событие, сыгравшее в негатив, — начало процедуры банкротства единственной в Орле типографии «Труд». «Справедливости ради скажем, что ко дну «Труд» начал идти еще при первом губернаторе-варяге Козлове, при коммунисте Потомском процесс продолжился, а завершится, судя по всему, при его однопартийце Клычкове. Случайно или нет, но официальная областная газета «Орловская правда» и большинство районок стали печататься в белгородской типографии, тем самым забив последний гвоздь в крышку «Труда», — подчеркивает эксперт.

Напомним, из Белгородской в Орловскую область приехали советник Клычкова Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

«Все эти и многие другие проблемы потащили вниз и рейтинги заместителя губернатора Вадима Соколова», — сообщает политагентство.

ИА «Орелград»