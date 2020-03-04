Гостиницу «Орел» взяли под охрану

Власти утвердили охранное обязательство на муниципальный отель.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в лице его руководителя Сергея Семиделихина утвердило охранное обязательство для собственника памятника архитектуры «Здание гостиницы «Орел».

Напомним, оно расположено на площади Мира в Орле. Эта гостиница принадлежит муниципалитету, который планирует ее продать на торгах в рамках программы приватизации. Вероятно, охранное обязательство в этом случае перейдет по наследству к покупателю.

Здание гостиницы «Орел» в его нынешнем виде было построено в 1952-1955 годах. В реестр оно было внесено решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Охранные требования стандартны. Так, на территории указанного памятника запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, проведение земляных и строительных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

В то же время на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, «не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».

ИА «Орелград»