На переулке Маслозаводском в Орле делают ямочный ремонт

Как раз в то время, когда он стал основным вариантом объезда из-за закрытой улицы Высоковольтной.

Сотрудники «Спецавтобазы» третью ночь заделывают литым асфальтом ямы на Маслозаводском переулке. Комплексный ремонт этой дороги запланирован лишь на следующий год, рассказали в горадминистрации. Но состояние дорожного полотна здесь уже вызывает нарекания автомобилистов.

Ситуация усугубилась после того, как улицу Высоковольную закрыли для движения в связи с работами «Орелводоканала» по укладке водовода. Автомобильное движение здесь прекращено до 10 апреля.

Как сообщил Сергей Яковенко, директор «Спецавтобазы», со 2 марта на Маслозаводском переулке работают две бригады. Уже выполнено 160 кв.м ямочного ремонта литым асфальтобетоном. Чтобы до конца снять напряженность на Маслозаводском, работать будут до конца недели, — пояснил он.

Бригады трудятся в ночь, с 20.00 до 8.00. Задействована специализированная техника: компрессоры, рециклеры, самосвалы и погрузчики.

А вот со светом здесь пока проблема. Две опоры, которые питают 19 фонарей, вышли из строя еще осенью прошлого года. Сделать их обещают только к 6 марта.

ИА «Орелград»