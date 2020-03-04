Орловчанка вернулась в колонию, чтобы сэкономить на ребенке

Жительница Урицкого района получила второй срок за неуплату алиментов.

Удивительно несговорчивой оказалась жительница поселка Нарышкино, которая за недолгий период времени уже второй раз отправится за решетку. Обе судимости она «схватила» по одной статье. Женщину признали виновной в злостном уклонении от уплаты денежных средств на содержание ребенка.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, она не платила деньги без уважительных причин. Сначала ее привлекли к административной ответственности. Поскольку эта мера не подействовала, в 2018 году ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Женщина начала уклоняться от исполнения наказания, и не отбытую часть ей заменили на 2 месяца и 18 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Ровно год назад нерадивая мать вышла из колонии. Время показало, что пребывание за решеткой ничему ее не научило. Женщина по-прежнему отказывается платить алименты и не пытается найти работу. Ее долг перед ребенком превысил 80 тысяч рублей.

Нерадивая мать вновь предстала перед судом. На этот раз ей дали 4 месяца лишения свободы, которые она вновь будет отбывать в колонии-поселении. Примечательно, что осужденная подавала жалобу на приговор районного суда, посчитав его чрезмерно суровым. Однако областной суд не нашел оснований для изменения вердикта.

ИА «Орелград»