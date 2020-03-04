Орловский СК проверит скандальный пожар на Планерной

Проверка находится на личном контроле Анатолия Щурова

Следственный комитет после публикации «Орелграда» начал доследственную проверку по факту пожара, который случился вечером 3 марта в 909 квартале. Как сообщало наше издание, мужчина (предположительно глава семейства) поджег квартиру, где находилась женщина и двое ее детей.

«Предварительно установлено, что пострадавших нет. Из многоквартирного дома было эвакуировано 14 человек, в том числе 3 детей», — рассказали в СК.

Ведомство задумалось о халатности органов профилактики, которые работают с неблагополучными семьями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За ее ходом следит глава орловского управления СК Анатолий Щуров.

Между тем в УМВД подтвердили, что квартиру, в которой произошел пожар, снимала семья с детьми.

ИА «Орелград»