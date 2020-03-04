В Орле опередили послание президента

Чиновники отчитались о создании дополнительных мест в детсадах.

Пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов раскрыла подробности «Часа контроля», который был проведен в региональном парламенте. В его рамках заслушиваются доклады чиновников обладминистрации. На этот раз беседа была посвящена ситуации с детскими садами.

Тон беседе задал вице-спикер Михаил Вдовин, который внимательно слушал послание президента страны Федеральному собранию, прозвучавшее 15 января. Он напомнил, что среди прочего Владимир Путин затронул тему детсадов. Президент призвал регионы активнее решать проблему создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях, особое внимание уделив яслям.

«Мы должны услышать президента страны и ускорить процедурные вопросы, не затягивая приступить к строительству детских учреждений», — сказал Михаил Вдовин.

Однако оказывается, в Орловской области президента услышали еще до оглашения послания. На это намекают цифры, озвученные в докладе замглавы областного департамента образования Владимира Агибалова.

Орловский чиновник напомнил о существовании указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204. В рамках его реализации «для покрытия потребности жителей в обеспечении местами в детских садах и ясли-садах Орловской области на период 2018-2021 гг. были установлены конкретные показатели по годам».

Так, на 2018-2019 годы планом было предусмотрено создание 460 новых мест. Но, судя по докладу, было создано 860 мест, то есть почти вдвое больше запланированного. Добиться этого удалось за счет ввода в эксплуатацию двух детсадов в микрорайонах «Болховский» и «Зареченский», а также за счет уплотнения.

Планы на ближайшее будущее не менее грандиозны. Так, предусматривается введение 420 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Сделать это планируется за счет строительства четырех яслей в Орле. Согласно докладу, уже в 2020 году должно быть создано 155 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, в 2021 году — 265 мест.

ИА «Орелград»