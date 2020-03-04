В Орле пообещали  высадить тысячи деревьев

Ранее в рамках программы благоустройства городской среды зеленые насаждения в областном центре заметно поредели.

В Орле высадят пять тысяч кленов и лип, сообщили в региональном правительстве. В настоящее время саженцы ожидают пересадки в питомнике.

Планируется, что работами по озеленению, как и раньше, займется муниципальное унитарное предприятие «Зеленстрой». Оно же, согласно муниципальному контракту, будет в дальнейшем ухаживать за посадками. Липы и клены начнут высаживать в апреле

Предполагается, что в связи с ранним потеплением, посадка деревьев и посев травы в Орле начнутся раньше привычного срока.

Ранее администрация Орла обещала посадить по дереву взамен каждого спиленного. Причем именно там, где ранее деревья снесли. По словам чиновников, раньше начать работы мешали пни. Как стало известно сегодня, пенькоизмельчитель уже купили. Его передадут «Спецавтобазе» до 1 мая.

ИА «Орелград»