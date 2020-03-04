В Орле пообещали  высадить тысячи деревьев

4.3.2020 | 16:07 Новости, Общество

Ранее в рамках программы благоустройства городской среды зеленые насаждения в областном центре заметно поредели.

В Орле высадят пять тысяч кленов и лип, сообщили в региональном правительстве. В настоящее время саженцы ожидают пересадки в питомнике.

Планируется, что  работами по озеленению, как и раньше, займется муниципальное унитарное предприятие «Зеленстрой». Оно же, согласно муниципальному контракту, будет в дальнейшем ухаживать за посадками. Липы и клены начнут высаживать в апреле

Предполагается, что в связи с ранним потеплением, посадка деревьев и посев травы в Орле начнутся раньше привычного срока.

Ранее администрация Орла обещала посадить по дереву взамен каждого спиленного. Причем именно там, где ранее деревья снесли. По словам чиновников, раньше начать работы мешали пни. Как стало известно сегодня, пенькоизмельчитель уже купили. Его передадут «Спецавтобазе» до 1 мая.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования