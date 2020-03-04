В Орле водители маршруток массово ушли на больничный

Что примечательно, только на одном маршруте — №29

Орловцы возмущаются отсутствием новой 29-й маршрутки. Ее запустили специально на время ремонта моста «Дружба». Но уже почти месяц она ходит с перебоями. Во всяком случае, так утверждают пассажиры. Который день они не могут дождаться ни одного из восьми автобусов №29. Думают, что маршрут вообще отменили.

Замглавы администрации Орла Евгений Гришин заявил, что это не так. По его словам, «ситуация возникла из-за роста заболеваемости ОРВИ среди водителей, обслуживающих этот маршрут». Ситуация постепенно выравнивается, 3 марта в рейс вышли пять автобусов из восьми, рассказали в мэрии.

Но жители города остались недовольны таким объяснением. В соцсетях они пишут вот такие комментарии: «Могли бы об этом давно сообщить, а то стоишь, ждешь, уже как месяц, а нашего ПАЗика так и нет. И что, все водители так сразу быстро «заболели»? Может, просто пересели на другой маршрут?».

ИА «Орелград»