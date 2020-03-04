Влад Туйнов поможет орловскому хоспису

Он готов купить медицинское оборудование. Правда, собственно нового хосписа пока нет.

Кикбоксер Владислав Туйнов, известный как «Орловский бриллиант», пожертвует деньги на паллиативную помощь тяжелобольным орловцам, сообщают «Орловские новости».

Спортсмен присоединился к благотворительному марафону «Добрые руки». Его организовали с целью оказания необходимой помощи тяжелобольным пациентам Орловской области. «Орловский бриллиант» уже побывал в Плещеевской ЦРБ, где пообщался с пациентами.

Здесь есть отделение паллиативной помощи на 30 коек. О создании полноценного хосписа в регионе пока только идут разговоры. Как писал «Орелград», один из последних вариантов, — отдать под хоспис здание ликвидированной Хорошиловской школы в Урицком районе.

В ближайшее время орловец намерен приобрести для хосписа медицинское оборудование.

— Решил принять участие, так как это доброе дело, которое сможет помочь людям. Считаю, что каждый из нас должен помогать ближнему, если располагает такой возможностью. Приобрести планирую, то, что очень необходимо для больных, — рассказал Владислав Туйнов «Орловским новостям».

По данным «Регионального фонда социальной поддержки населения», на 2019-2021 годы на развитие паллиативной медицинской помощи в Орловской области запланировано порядка 163 млн рублей, в том числе 103,8 млн рублей — это федеральные средства, 59,2 млн рублей, — областные.

ИА «Орелград»