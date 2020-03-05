«Дети войны» требуют справедливости

Жительница Орла упрекает чиновников, что деньги на премии себе они находят, а на выплаты всем льготникам к юбилею Победы – нет.

«ИнфоОрел» опубликовал открытое письмо инвалида II группы, орловчанки Людмилы Рябовой. Она выступает за то, чтобы выплата пяти тысяч рублей, приуроченная к 75-летнему юбилею Победы, досталась всем.

— Раз у нас есть пособия по инвалидности, то нам не положены ко Дню Победы эти пять тысяч? Это несправедливо. На поощрения работников администрации в 40 млн рублей у правительства области деньги нашлись, а на «детей войны» нет… Себе они попросили, а нам не могут? Дело не в деньгах, а в подлости, которая творится!, — размышляет Людмила Рябова.

В открытом письме орловчанка рассказала историю своей семьи. Почти все ее родные работали на железной дороге. И почти все умерли на войне и сразу после. Одного брата по доносу соседа расстреляли немцы. Второй вернулся с фронта контуженным и «в 1947 году умер от голода у порога своего дома». Третий, вернувшись с войны, «в сквере Танкистов стрелял галок, спасая нас от голода». Сестра, не дожив два дня до Победы, умерла от инфаркта. «Я и мама ходили по деревням, копали мерзлую картошку, чтобы выжить. Так и погибал наш род», — вспоминает женщина.

Людмила Рябова призывает не отказывать в материальной помощи «оставшимся в живых». Она рассказала журналистам, что письмо это направлено мэру Орла Василию Новикову, и тот, в свою очередь, обещал обсудить его с председателем Орловского облсовета Леонидом Музалевским.

Напомним, на февральской сессии областного Совета законопроект о выплатах «детям войны» и малолетним узникам был принят только в первом чтении. Губернатор Андрей Клычков хочет дать по пять тысяч рублей только тем льготникам, которые не получают иных выплат. Это всего около 3000 человек из более чем 50 000 орловских «детей войны». На выплаты всем в бюджете денег нет. Но большинство депутатов облсовета позицию главы региона не поддерживают и делить пенсионеров на категории в данном случае не хотят. Кто в итоге получит по пять тысяч, пока не ясно.

ИА «Орелград»