На летний отдых орловских детей выделят 200 миллионов

Лагеря обещают обезопасить к новому сезону.

На организацию летнего отдыха детей и подростков в 2020 году выделят порядка 200 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. По планам чиновников, этим летом в лагерях разного типа отдохнут не меньше ребят, чем в прошлом году. Почти для 30 тысяч школьников организуют отдых в оздоровительных учреждениях региона и за его пределами.

Безопасности загородных и пришкольных оздоровительных учреждений обещают уделить особое внимание. Уже сейчас проверяют исправность систем пожарной сигнализации, наличие путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.п.

Места отдыха детей оборудуют видеокамерами. На входе будут сидеть охранники. То есть в плане безопасности детские оздоровительные лагеря приравняют к режимным объектам.

ИА «Орелград»