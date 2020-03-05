Орловские семечки оказались потенциально опасными для мозга

Под Орлом предотвратили продажу «ядовитого» подсолнечника.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, подозрение пало на предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Однако нарушение оказалось связано с зерном, произведенным в Орловской области.

Предпринимателем было задекларировано 500 тонн зерна подсолнечника урожая 2019 года. В ведомстве сообщили, что оно не прошло необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям техрегламента «О безопасности зерна». В частности, в протоколе испытания не было сведений об исследовании «семечек» на содержание семян клещевины.

«В семенах клещевины есть рицин — ядовитое вещество, и пиридиновый алкалоид рицинин, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — Рицин в основном находится в оболочке семени в количестве около 0,1 процента, рицинин находится в семенах — 0,15 процента. Но он также содержится во всех частях растения в разном процентном соотношении. Эти вещества очень опасны. Они вызывают разрушение лимфоткани, отеки мозга и мозговой оболочки, кровоизлияния в мозг и поражение нервных клеток».

По итогам проверки действие декларации о соответствии орловского зерна требованиям безопасности было прекращено. Кроме того, за допущенное нарушение был выписан штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»