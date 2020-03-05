У Кадырова появился представитель в Орле

Он предложил устраивать дни чеченской культуры и посадить аллею в память о своих земляках.

Глава администрации Орла Александр Муромский 5 марта встретился с полномочным представителем главы Чеченской Республики в Орловской области Амиром Байсаевым.

— Амир Байсаев в нашем регионе недавно, но задержаться планирует надолго, — сообщает пресс-служба мэрии. — Чтобы понимать, на какие направления стоит обратить особое внимание и какие проблемы необходимо скорректировать, полномочный представитель начал с вопроса о межэтнической обстановке в Орле.

По итогам разговора с Муромским Байсаев отметил, что Орловская область — пример толерантного региона. В отличие от более крупных субъектов России, здесь представители конфессий относятся друг к другу с уважением, избегают конфликтов.

Для укрепления положительного образа живущих в Орле чеченцев Амир Байсаев предложил организовать Дни чеченской культуры. А еще — высадить аллею в память о чеченцах, которые сражались за Орловщину в годы Великой Отечественной войны.

Александр Муромский пообещал поддержать все начинания полпреда Кадырова и даже принять в них участие.

ИА «Орелград»