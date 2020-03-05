В облсовете прокомментировали возвращение безлимитного проездного

5.3.2020 | 14:23 Новости, Общество

Оказывается, именно депутаты убедили губернатора вернуть льготный проезд.

Напомним, вчера стало известно, что губернатор Андрей Клычков отменил собственное решение и вернул орловским пенсионерам льготный безлимитный проездной.

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский сегодня заявил, что буквально полтора месяца назад депутаты просили главу региона пересмотреть отмену безлимитного проездного. Последнее обсуждение прошло 16 января. Тогда депутаты в очередной раз обозначили свою позицию: все социальные гарантии, льготы и иные дополнительные выплаты из областного бюджета, невзирая на кризис, должны быть сохранены.

— Жители нашего города неоднократно обращались в региональный парламент, как в письменной, так и устной форме, с просьбой вернуть безлимитный ЕСПБ. Данный вопрос мы регулярно выносили на рассмотрение профильных комитетов с приглашением представителей исполнительной власти, поскольку это их полномочия. Отрадно, что позиция депутатов, а главное — мнение людей, были услышаны, — отметил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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