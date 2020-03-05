В Орле ищут пропавшую девочку

5.3.2020 | 10:59 Новости, Общество

15-летняя школьница ушла из дома вчера и до сих пор не вышла на связь.

Тамара Федотова пропала вчера. Она вышла из дома и не вернулась. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 152-155, худощавая, волосы русые до плеч, зелены глаза. Особые приметы: родинка над верхней губой

Одежда: пальто бордового цвета до колен, черные брюки, белые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федотовой Тамары Сергеевны или видел ее, просят сообщить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 (4862) 22-23-01 — дежурная часть ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей-Орел».

ИА «Орелград»

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