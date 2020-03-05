В Орле обнаружили почти 800 человек, находившихся в розыске

Орловские приставы приоткрыли тайны своей работы.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, итоги работы за 2019 год были подведены на заседании коллегии. С докладом выступил глава этого ведомства Михаил Смирнов. Он рассказал, что в минувшем году судебные приставы области взыскали более 2,5 миллиарда рублей задолженности, из которых более 847,5 миллионов было перечислено в бюджет.

«В минувшем году в структурных подразделениях управления на исполнении находилось 1957 розыскных дел, — сообщил главный судебный пристав региона. — Прекращено в связи с розыском 941 розыскное дело, разыскано 797 должников-граждан, в том числе 525 должников по алиментным обязательствам. Установлено 78 автотранспортных средств, принадлежащих должникам».

По его словам, средняя нагрузка на одного судебного пристава по-прежнему остается высокой. В 2019 году она составила 3965 исполнительных производств. Также Михаил Смирнов отметил, что за отчетный период времени органы дознания УФССП возбудили 453 уголовных дела, в том числе 443 в отношении тех, кто не исполняет без уважительных причин решения судов или нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов.

ИА «Орелград»