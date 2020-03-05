В Орле попала под следствие высокопоставленная прокурор

Она набрала у знакомых в долг миллионы рублей и не отдает.

17 февраля в региональном СК возбудили уголовное дело в отношении теперь уже бывшей сотрудницы областной прокуратуры Елены Черниковой, сообщает газета «Орловская среда». Поводом стало постановление областного прокурора, вынесенное по результатам проверки по обращению граждан.

Прежде Черникова была известна как старший прокурор отдела уголовно-судебных дел прокуратуры Орловской области. В ее послужном списке – дело об убийстве Андрея Уварова и Владимира Соболева, по которому признан виновным Владимир Мухин. И так называемое дело братьев Будаговых, избивших гражданина и также признанных виновными. А еще — дело участковой Натальи Башкатовой, из-за халатности которой был убита Яна Савчук.

Теперь Черникову подозревают в мошенничестве: сообщается, что по меньшей мере восемь человек одолжили ей разные суммы – от 15 тысяч рублей до миллиона и более. В общей сложности – около шести миллионов рублей. Деньги она никому не вернула.

По версии следствия, одалживала Черникова у знакомых. Среди них оказались, в том числе, действующие судьи, адвокаты и чиновники. Экс-прокурор просила в долг под разными предлогами, даже якобы размещала в Сети информацию о том, что ее дочь попала в ДТП и нужны деньги на лечение. Хотя, по словам тех, кто хорошо знал ее семью, ничего подобного не случалось.

Сейчас, по данным издания, следствие назначило экспертизу, чтобы установить, была ли Елена Черникова психически вменяема в период совершения инкриминируемых ей преступных действий.

ИА «Орелград»