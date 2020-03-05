Законодатели ЦФО обсудили Конституцию

В ближайшее время в регионах пройдут внеочередные сессии областных парламентов.

Сегодня в Туле прошло заседание совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента России. Орловскую область на мероприятии представлял спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

В основной повестке дня законодатели обсуждали реализацию послания президента Федеральному Собранию в субъектах ЦФО. А также — подготовку этих регионов к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— В послании президента были озвучены ключевые политические задачи, связанные с внесением изменений в Конституцию страны, а также социальные, экономические и технологические вопросы, решение которых в ближайшем будущем станет приоритетом в работе органов власти всех уровней, — рассказал председатель совета законодателей, глава Мосгордумы Алексей Шапошников. — Часть инициатив должна быть реализована на уровне субъектов, в частности по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов и расширению политики социального контракта.

Напомним, Владимир Путин 1 марта подписал закон, согласно которому все ученики начальной школы должны получать бесплатное горячее питание. Львиную долю по обеспечению этого процесса берет на себя федеральный бюджет.

Обсудили законодатели и поправки в Конституцию. По словам главы Тульской областной Думы Сергея Харитонова, ожидается, что в регионы закон о поправках в Конституции поступит не позднее 11 марта, и в этом случае парламентарии готовы уже 12-го собраться на внеочередное заседание.

Сегодня же пресс-служба Орловского облсовета анонсировала внеочередное заседание президиума. 11 марта депутаты будут утверждать повестку внеочередной мартовской сессии.

ИА «Орелград»