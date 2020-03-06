К выбору автошколы нужно подходить со всей ответственностью, поскольку от качества обучения зависит то, каким водителем вы в итоге станете. Именно автошкола прививает стиль вождения и поведения на дороге. Как выбрать автошколу и на что обращать внимание – поговорим в этой статье.

Постарайтесь найти автошколу, где занятия проходят в том числе рано утром, поздно вечером или в выходные дни. Хорошо, если ученик может составить свой удобный график, а пропущенные лекции послушать с другой группой или договориться об индивидуальном занятии. С условиями стоит ознакомиться на сайте школы, например по ссылке

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Большая часть работающих сейчас инструкторов — самоучки, а рекомендованных государством программ обучения инструкторов не существует. Чтобы стать инструктором, достаточно иметь водительское удостоверение и документ на право обучения, который легко получить за пару недель. Из-за дефицита квалифицированных инструкторов страдают и ученики, и автошколы.

Инструкторы не кричат и не грубят ученикам. Тем не менее в случае психологической несовместимости ученик может без проблем поменять инструктора. Бывают и обратные ситуации, когда инструктор передает ученика своему коллеге. Все эти случаи — редки: хороший преподаватель всегда постарается найти подход к ученику.

При первом посещении автошколы попросите показать вам аудитории, а также площадку для практических занятий. В учебных помещениях должны быть различные наглядные пособия и плакаты. Если всего этого нет, то это весьма подозрительно. Возможно, конечно, вы попали в офис автошколы, а сами занятия проходят в другом месте. Этот момент нужно уточнить.

Что касается автопарка, то не пугайтесь, если не увидите там новых блестящих иномарок. Поверьте, старые «Жигули» — это такой отличный тренажер для водителя, что после него любая другая машина покажется необычайно легкой в управлении. Но если в автопарке будут другие машины, это плюс.

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