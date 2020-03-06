Орловцам рассказали, как выбрать лучший букет к 8 марта

А также раскрыли типичные уловки продавцов цветов.

На сайте регионального Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору самых свежих цветов для весеннего букета. Специалисты уточняют: чтобы не ошибиться и не купить цветы, что завянут еще до праздника, надо знать, как продавцы пытаются обмануть покупателя.

А хитростей не перечесть. Так, нечистоплотные торговцы обрывают с растений подсохшие и потемневшие лепестки; маскируют изъяны яркой упаковкой; собирают увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными, а вдобавок заматывают бутоны бумагой или тканью, декорируя красителями и блестками.

Как же выбрать самые свежие цветы? Специалисты советуют покупать только те букеты, которые собирают при вас. И рекомендуют отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, а также проверять, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Срез стебля должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха.

Есть советы и по хранению букета: дома срез надо обновить на два-три сантиметра, удалить нижние листья. Не рекомендуют смешивать разные цветы. Вазу надо поставить в прохладное место, без сквозняков, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В воду можно добить специальный порошок для продления свежести, две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем) или растолченную таблетку аспирина (для роз).

ИА «Орелград»