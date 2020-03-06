Прокуратура подтвердила задержание своей сотрудницы

6.3.2020 | 12:15 Новости, Общество

Ранее официальную информацию о деле Елены Черниковой дал СК.

Пресс-служба прокуратуры Орловской области подтвердила информацию об уголовном деле о мошенничестве в отношении своей бывшей сотрудницы.

— Прокуратура Орловской области провела проверку по факту незаконных действий бывшего работника прокуратуры региона, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Материалы были направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокурора Орловской области. Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на нарушения закона, невзирая на чины и предыдущие заслуги.

Как писал «Орелград», Елену Черникову обвиняют в том, что она под разными предлогами занимала крупные суммы у знакомых, но деньги не отдавала. По данным СК, преступления подозреваемая совершала почти год: с января 2018-го по декабрь 2019 года. Ущерб потерпевшим превысил 5 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, прежде Черникова была известна как старший прокурор отдела уголовно-судебных дел прокуратуры Орловской области. В ее послужном списке – дело об убийстве Андрея Уварова и Владимира Соболева, по которому признан виновным Владимир Мухин. И так называемое дело братьев Будаговых, избивших гражданина и также признанных виновными. А еще — дело участковой Натальи Башкатовой, из-за халатности которой был убита Яна Савчук.

ИА «Орелград»

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