Смертельное ДТП под Орлом:  легковушка попала под  грузовик

Погибли два человека, еще одного увезли в больницу.

В Сети появилось видео с места аварии на трассе Орел-Тамбов около поселка Гагаринка в Свердловском районе. Проезжающий мимо водитель снял разбитую «Ладу». Рядом на дороге под покрывалами лежат, предположительно, тела погибших. Немного дальше стоит грузовик. Похоже, произошло столкновение на встречной полосе.

По данным очевидцев, грузовая машина ехала в сторону Орла, а «ВАЗ» двигался в противоположном направлении.

В региональном УМВД рассказали СМИ, что водитель и пассажир отечественной легковушки погибли. А вторая пассажирка «ВАЗа» получила телесные повреждения и госпитализирована в Змиевскую ЦРБ.

По данным МЧС, авария произошла вчера, примерно в 19.20. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИА «Орелград»