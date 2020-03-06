Стали известны подробности смертельного ДТП под Орлом

6.3.2020 | 14:24 Новости, Происшествия

Водитель «ВАЗа» вылетел «на встречку» и врезался в прицеп грузовика.

Напомним, авария произошла 5 марта примерно в 19.20 в Свердловском районе.  ВАЗ -2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво».

— В результате ДТП 31-летний водитель ВАЗ -2112 от полученных травм скончался на месте происшествия, его 44-летний пассажир также умер. В салоне находилась 38-летняя женщина . Она получила телесные повреждения, направлена в ООКБ г. Орла, — пояснили в УГИБДД.

По словам водителя грузовика «Вольво», на возникшую опасность он успел среагировать маневром и торможением. В итоге смог увести от столкновения свой автотягач. А вот громоздкий прицеп попал под удар, передает ОГТРК. Водитель «ВАЗа» отвлекся от управления, уснул или был нетрезв – такие версии будут проверять полицейские.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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