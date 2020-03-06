В Орле из-за коронавируса под наблюдением 13 человек

Почти все они – туристы, вернувшиеся в родной город.

На сегодня в Орле под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом — 13 человек. Об этом в эфире «Радио России. Орел» рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова.

По данным СМИ, десять из них вернулисьв Орел с отдыха и из служебной командировки. В числе проверенных врачами – девочка 6 лет и парень 24 лет, побывавшие в Китае. Их госпитализировали с признаками острых респираторных инфекций, которые не исключают коронавирусную инфекцию. На сегодня этих туристов уже выписали.

Также врачи проверяли на коронавирус трех человек, которые приехали в Орловскую область на работу из Италии. Признаков острой респираторной вирусной инфекции у них не обнаружили.

Напомним, ранее СМИ сообщали о пациенте в инфекционном боксе больницы им. Боткина. Молодой человек вернулся на Орловщину из служебной командировки в Южную Корею, почувствовал недомогание. Первая проба, взятая у него на коронавирус, дала отрицательный результат. Таких проб, как правило, делают несколько.

ИА «Орелград»