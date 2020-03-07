Проректор ОГУ получил важное задание от Церкви

Максим Боев представит Орел на съезде ВРНС.

В Орле выбрали делегата на внеочередной Соборный съезд Всемирного Русского Народного Собора, который состоится 19 марта 2020 года. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Вопрос был рассмотрен на собрании регионального отделения ВРНС, которое прошло под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона в его же резиденции.

Сообщается, что единогласным решением представителем отделения для участия в Соборном съезде был избран Максим Боев, проректор по внеучебной работе и молодежным проектам Орловского государственного университета имени Тургенева. Он же является сопредседателем регионального отделения ВРНС.

Добавим, что Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Его первым главой стал патриарх Алексий II. С 1 февраля 2009 года главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

«Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, в последние годы ВРНС переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества», — говорится на официальном сайте ВРНС.

Добавим, что внеочередной Соборный съезд пройдет по благословению патриарха Кирилла.

ИА «Орелград»