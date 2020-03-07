Проректор ОГУ получил важное задание от Церкви

7.3.2020 | 11:26 Новости, Общество

Максим Боев представит Орел на съезде ВРНС.

В Орле выбрали делегата на внеочередной Соборный съезд Всемирного Русского Народного Собора, который состоится 19 марта 2020 года. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Вопрос был рассмотрен на собрании регионального отделения ВРНС, которое прошло под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона в его же резиденции.

Сообщается, что единогласным решением представителем отделения для участия в Соборном съезде был избран Максим Боев, проректор по внеучебной работе и молодежным проектам Орловского государственного университета имени Тургенева. Он же является сопредседателем регионального отделения ВРНС.

Добавим, что Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Его первым главой стал патриарх Алексий II. С 1 февраля 2009 года главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

«Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, в последние годы ВРНС переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества», — говорится на официальном сайте ВРНС.

Добавим, что внеочередной Соборный съезд пройдет по благословению патриарха Кирилла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования