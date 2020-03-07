В Орловской области проверили, на что чиновники потратили 686 млн рублей

Ливенская КСП отчиталась о проведенных в 2019 году проверках.

Годовой отчет Контрольно-счетной палаты города Ливны был заслушан депутатами горсовета на прошедшей сессии. Согласно ему, в минувшем году общий объем средств, проверенных местными аудиторами, превысил 686 миллионов рублей. Нарушений было выявлено на 8,3 миллиона рублей. Однако из отчета следует, что часть нарушений оценить в денежном эквиваленте не удалось.

Так, в минувшем году КСП провела около десятка плановых проверок. Так, было проанализировано расходование средств по программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Также была проведена проверка приобретения песка и соли для приготовления песко-соляной смеси в рамках исполнения контрактов по содержанию улично-дорожной сети города в зимний период 2018-2019 годов.

Кроме того, была проверена деятельность различных муниципальных учреждений и предприятий. В том числе аудиторы проверили соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и предприятий города Ливны за 2018 год.

По результатам контрольных мероприятий было составлено восемь актов. В основном, нарушения были выявлены в сфере ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, они потянули на 5,5 миллиона рублей. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок юридическими лицами выявлены на сумму 909,3 тысячи рублей, нарушения при совершении крупных сделок МУПами — 793,7 тысячи, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — 627,9 тысячи, иные нарушения – 487 тысячи рублей.

«Кроме того, установлен ряд нарушений, по которым возможность определить стоимостное выражение отсутствует, — отмечает КСП. — Нецелевого использования бюджетных средств за отчетный год не установлено».

Копии всех актов по результатам проверок были направлены главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. Два акта были направлены в межмуниципальный отдел МВД России «Ливенский», в том числе «для правовой оценки выявленных в ходе проведения проверки нарушений». На данный момент по мотивам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.

ИА «Орелград»